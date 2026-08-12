Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2026/2027

Вечером 11 августа состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, по итогам которых определились все пары раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками и парами раунда плей-офф квалификации ЛЧ.

Пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2026/2027:

«Фенербахче» (Турция) — «Лион» (Франция);

«НЕК Неймеген» (Нидерланды) — «Будё-Глимт» (Норвегия);

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Сабах» (Азербайджан);

«Слован» (Словакия) — «Целе» (Словения);

«Селтик» (Шотландия) — ЛАСК (Австрия);

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Викинг» (Норвегия);

«Левски» (Болгария) — АЕК (Греция).

Первые матчи данной стадии пройдут 18 августа, а ответные — 25-го. Победители пар выйдут в основной этап Лиги чемпионов, а проигравшие — в основной этап Лиги Европы.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).