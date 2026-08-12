Жена Сафонова отреагировала на хейт в свою сторону после участия в шоу «Вопрос ребром»

Марина Кондратюк, супруга российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, поделилась мыслями о хейте и критике в свой адрес после совместного с мужем участия в шоу «Вопрос ребром», ведущим которого является российский музыкальный исполнитель Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста.

«Вышел «Вопрос ребром». И там мне уже напихали в панамку. Каждый раз, когда про меня пишут что-то нелестное, я понимаю, что выполнила свою работу на съёмках на 100%). Народ почему-то не считывает иронию и то, что если я не буду язвить, подкалывать и вставлять дебильные шутки, то выпуск не будет таким острым. Если я буду вести себя в медиаполе с Матвеем так же, как дома, то выпуски будут вызывать только одно: рвотные позывы от приторности и демонстративного «целования в жопу». Позвольте мне это делать за закрытыми дверьми, а не на весь мир. 🤡» — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ», с которым подписал контракт в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029-го. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Сегодня, 12 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой».