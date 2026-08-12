«Образец солидности, взрослости». Генич — о волевой победе «Краснодара» над «Спартаком»

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о волевой победе «Краснодара» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«Элитная работа «Краснодара» и Мурада Мусаева. У команды была амплитудная история вхождения в чемпионат: хорошие отрезки чередовались с провисаниями. Но как «Краснодар» выглядел [со «Спартаком»] — образец солидности, взрослости. Ни один игрок не выпал — даже после ошибки Агкацева. И голы классные забили, и «Спартак» особо не подпускали к воротам. Это был матч от команды, уверенной в своих силах на 100%», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. «Спартак» заработал шесть очков и находятся на третьем месте.