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«Образец солидности, взрослости». Генич — о волевой победе «Краснодара» над «Спартаком»

«Образец солидности, взрослости». Генич — о волевой победе «Краснодара» над «Спартаком»
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Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о волевой победе «Краснодара» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Элитная работа «Краснодара» и Мурада Мусаева. У команды была амплитудная история вхождения в чемпионат: хорошие отрезки чередовались с провисаниями. Но как «Краснодар» выглядел [со «Спартаком»] — образец солидности, взрослости. Ни один игрок не выпал — даже после ошибки Агкацева. И голы классные забили, и «Спартак» особо не подпускали к воротам. Это был матч от команды, уверенной в своих силах на 100%», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. «Спартак» заработал шесть очков и находятся на третьем месте.

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