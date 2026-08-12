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Генич назвал причины сенсационного поражения «Зенита» от «Родины»

Генич назвал причины сенсационного поражения «Зенита» от «Родины»
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Российский комментатор и телеведущий Константин Генич прокомментировал сенсационную победу «Родины» над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«8:0 от «Зенита» в первых турах — хорошо. Если ты не смотрел эти матчи, то думаешь, что так и должно быть. Но если взглянуть на наполнение, то при счёте 2:0 с «Акроном» они бросили играть. «Оренбург» также при счёте 0:1 попал в перекладину и прижал «Зенит». Потом матч Кубка с «Балтикой» непростой, в котором могли не выиграть. Первый тайм с «Родиной» также не давал никаких сомнений. Семак посмотрел на них в первых двух встречах, увидел, что соперник будет сидеть в обороне и выбегать в контратаки. Поэтому игра в два нападающих логична. Но мы увидели, что Соболев и Фелипе Аугусто вместе лишают «Зенит» возможности комбинировать.

Моментов у «Зенита» было не так уж и много. Остальное — 70% владения. Однако на перерыв они ушли в таком настроении, что во втором тайме ещё два-три мяча вгонят. В итоге «Родине» удалось сделать то, что не получилось у «Акрона» и «Оренбурга». Но для «Зенита» это поражение некритично», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

После трёх сыгранных туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Родина» с тремя очками занимает 11-ю строчку.

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