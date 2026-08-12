Генич прокомментировал возможный переход Батракова в «Галатасарай», упомянув Ротенберга

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказался об интересе турецкого «Галатасарая» к полузащитнику «Локомотива» и сборной России по футболу Алексею Батракову. Ранее сообщалось, что между клубами ведутся переговоры, однако соглашение ещё не достигнуто.

«Если клубы из топ-5 лиг не приходят за Батраковым, а пришёл «Галатасарай», то у «Локомотива» есть время, чтобы поиграть. Сейчас Ротенберг (Борис Ротенберг-младший, генеральный директор «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») может повышать пункты, что они хотят продать Алексея подороже. Они все прекрасно понимают, что через год трансфер получится ещё дешевле.

Насколько я знаю турецкий футбол — всё, что они говорят сегодня, могут забыть уже завтра. Если бы «Галатасарай» сказал, что завтра € 20 млн поступят на ваш счёт, а Батраков становится нашим игроком, то «Локо», возможно, и пошёл бы. Но я думаю, что турки хотят раскидать платежи на несколько лет. Для «Локомотива» это бессмысленно», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Контракт с красно-зелёными у Батракова рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.