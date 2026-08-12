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Названы клубы, заинтересованные в трансфере Мудрика этим летом

Названы клубы, заинтересованные в трансфере Мудрика этим летом
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«Челси» не возражает против перехода украинского вингера Михаила Мудрика в другую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, интерес к украинскому футболисту проявили как минимум три клуба английской Премьер-лиги. В их число входит «Ковентри», главным тренером которого является Фрэнк Лэмпард, ранее уже сотрудничавший с игроком. Помимо этого, рассматривается возможность его трансфера во французский «Страсбург».

В 2024 году Михаил был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония. В мае 2025-го Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила полузащитнику обвинение в нарушении антидопинговых правил, позднее он был дисквалифицирован на четыре года. 31 июля 2026 года FA подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении игрока и снятие дисквалификации. Последнюю официальную встречу Мудрик провёл в 2024 году.

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