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Стало известно, почему Гвардиола не снялся в документальном фильме про Моуринью

Стало известно, почему Гвардиола не снялся в документальном фильме про Моуринью
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Испанский специалист Хосеп Гвардиола, ранее возглавлявший «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити», был приглашён к участию в съёмках трёхсерийного документального фильма, посвящённого главному тренеру мадридского «Реала» Жозе Моуринью, но в финальную версию картины не вошёл. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, режиссёр проекта Джо Перлман подтвердил, что авторы обратились к испанскому специалисту с просьбой об интервью. Гвардиола дал предварительное согласие при соблюдении одного требования: чтобы с ним лично поговорил Моуринью. В итоге договориться не удалось.

Премьера фильма состоялась 11 августа на платформе Netflix.

В прошлом Моуринью и Гвардиола являлись принципиальными соперниками во время работы в чемпионатах Испании и Англии.

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