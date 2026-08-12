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Станкович не был уволен «Црвеной Звездой». В Сербии раскрыли подробности ситуации

Станкович не был уволен «Црвеной Звездой». В Сербии раскрыли подробности ситуации
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Сербский специалист Деян Станкович после вылета «Црвены Звезды» от израильского клуба «Хапоэль Беэр-Шева» (0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 сам подал в отставку с поста наставника команды, вопреки сообщениям об увольнении. Об этом сообщает Sportal.rs.

По информации источника, ожидается, что всё будет официально утверждено на заседании правления сегодня, 12 августа, после 13:00 мск. Станкович сообщил о своём решении игрокам после матча, хотя анонсировал его ещё раньше. Он хотел попасть в Лигу чемпионов, но, поскольку сделать этого не удалось, тренер сдержал своё слово и ушёл.

На внеочередном заседании в руководстве сербской команды утвердят принятое решение, хотя клуб пока официально не подтвердил отставку Станковича. Также на данном заседании рассмотрят кандидатуру нового наставника, который должен как можно скорее принять команду.

Станкович был назначен на должность главного тренера «Црвены Звезды» в декабре 2025 года. Под его руководством клуб провёл 32 матча во всех турнирах, где 24 раза победил, три раза сыграл вничью и пять раз уступил. До этого 47-летний специалист возглавлял московский «Спартак» (2024-2025 гг.).

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