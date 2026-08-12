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Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о предстоящем матче Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о предстоящем матче Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой»
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Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал предстоящий матч Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой».

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы все знаем, что такое «Астон Вилла», даже несмотря на то, что начался новый сезон. Всегда сложно играть против этой команды. Я помню ответный матч двухлетней давности («Астон Вилла» обыграла «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. — Прим. «Чемпионата»). Это была тяжёлая игра, особенно во втором тайме. Мы понимаем, насколько сложным будет матч в среду, но также знаем, что возможность сыграть в Суперкубке в карьере выпадает не так часто.

После чемпионата мира у нас было время отдохнуть. Теперь мы готовы играть. Нам нужно постепенно войти в сезон. Сейчас все наши мысли сосредоточены на матче Суперкубка», — приводит слова Витиньи пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

В среду, 12 августа, «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА встретится с «Астон Виллой», которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

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