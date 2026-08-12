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Батраков оказывает давление на «Локо» из-за проблем с переходом в «Галатасарай» — источник

Батраков оказывает давление на «Локо» из-за проблем с переходом в «Галатасарай» — источник
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«Галатасарай» предоставил «Локомотиву» время и до сих пор не получил ответа в установленный срок на предложение о переходе полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщает Эмре Чингилер в соцсети X.

По информации источника, Батраков продолжает оказывать давление на свой клуб, поскольку настаивает на завершении сделки и переходе в европейский клуб. Отмечается, что со стороны игрока могут последовать иные действия для продавливания трансфера — он твёрдо намерен перейти именно в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что между клубами ведутся переговоры, однако соглашение ещё не достигнуто.

Контракт с красно-зелёными у Батракова рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.

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