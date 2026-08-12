Батраков оказывает давление на «Локо» из-за проблем с переходом в «Галатасарай» — источник

«Галатасарай» предоставил «Локомотиву» время и до сих пор не получил ответа в установленный срок на предложение о переходе полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщает Эмре Чингилер в соцсети X.
По информации источника, Батраков продолжает оказывать давление на свой клуб, поскольку настаивает на завершении сделки и переходе в европейский клуб. Отмечается, что со стороны игрока могут последовать иные действия для продавливания трансфера — он твёрдо намерен перейти именно в «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что между клубами ведутся переговоры, однако соглашение ещё не достигнуто.
Контракт с красно-зелёными у Батракова рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.