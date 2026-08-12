«Начну с Неймара». Брэд Питт заявил, что собирается давать уроки по симуляциям в футболе

Американский актер Брэд Питт заявил о желании научить футболистов более правдоподобно вести себя при нарушениях правил.

«Я собираюсь начать давать уроки по симуляции, потому что эти парни ужасны. Я понимаю, что провоцирование фолов со стороны соперников – это часть тактики, но, блин, им нужна серьёзная помощь.

И я начну с Неймара, потому что он на поле как из балета и ему нужна помощь. Я покажу ему, как продавать [фол], как делать это сдержанно, как не делать это слишком часто, чтобы это выглядело правдоподобно. У меня есть целая программа обучения.

Это одна из тех вещей, которые приняты, но никому не нравятся – как актёрская игра в 1940-х, когда актрисы просто теряли сознание от восторга. Плохая игра сводит меня с ума. Вот почему я не могу смотреть порно», — приводит слова Питта Esquire.