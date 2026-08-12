Лайнсмен Шан Мэсси-Эллис завершила карьеру

Лайнсмен Шан Мэсси-Эллис завершает судейскую карьеру, об этом информирует Sky Sports.

Мэсси-Эллис стала только второй девушкой-лайнсменом в истории чемпионата Англии, когда дебютировала в высшем английском дивизионе в 2010 году в матче «Блэкпула» и «Сандерленда».

К своим 40 годам Мэсси-Эллис отработала свыше 150 матчей в АПЛ, обслужила пять финалов Кубка Англии среди женщин и Суперкубок Англии. Также Шан была арбитром VAR на финалах Кубка Англии и Кубка лиги.

В 2019 году Мэсси-Эллис стала первой английской девушкой, получившей назначение в качестве лайнсмена на матч в еврокубках — на игру Лиги Европы между «ПСВ» и ЛАСКом.

Как сообщает Sky Sports, с сентября Мэсси-Эллис переходит на работу в Английскую ассоциацию футбола (FA), где станет старшим менеджером по работе с женщинами-арбитрами, оказывая поддержку и обеспечивая развитие девушек, которые решили заняться судейским ремеслом.