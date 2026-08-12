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«Очень важная игра для нашей карьеры». Унаи Эмери — о матче с «ПСЖ» за Суперкубок УЕФА

«Очень важная игра для нашей карьеры». Унаи Эмери — о матче с «ПСЖ» за Суперкубок УЕФА
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА — 2026 с «ПСЖ».

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трофей может подарить нам особенный момент, а играть за трофеи — наша цель как профессионалов. Если мы побеждаем, то, разумеется, счастливы. Если не побеждаем — не можем быть довольны. Но сейчас нам предстоит матч с «ПСЖ», и, конечно, они являются фаворитами. При этом я с нетерпением жду игры. Посмотрим, как мы сможем проявить себя против них — с учётом наших возможностей, нынешнего состояния команды и футболистов, которые сейчас у нас есть.

Нас ждёт очень важная игра для нашей карьеры — как тренеров и игроков — и для всего клуба. На кону трофей. Это возможность гордиться тем, кто мы есть, и тем, какой путь проделали, чтобы оказаться здесь. Поэтому у нас есть огромная мотивация выложиться по максимуму. Нас будут поддерживать 6000 болельщиков из Бирмингема, и это тоже возлагает на нас ответственность — постараться сыграть ради них», — приводит слова Эмери пресс-служба «Астон Виллы» на официальном сайте клуба.

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало запланировано на 22:00 мск.

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