С начала нового сезона в Первую и Вторую Бундеслигу возвращается мяч Adidas Torfabrik, что вызвало недовольство многих голкиперов. Издание Bayern & Germany приводит реакцию игроков.

«Раньше мы играли Derbystar, а Torfabrik быстрее Derbystar. По нему хорошо бить, поэтому он больше подходит полевым игрокам. Вратарю остаётся немного меньше времени на реакцию из-за более высокой скорости полёта. Знаю, что решение по замене мяча застало многих голкиперов врасплох и они находятся в шоке и ужасе. По крайней мере, пока у меня такое впечатление», — приводит слова голкипера «Гамбурга» Даниэля Хойера Bayern & Germany.

Форвард Якоб Леммер из дрезденского «Динамо» добавил, что «новый мяч стал настоящим испытанием для голкиперов, так как он летит быстро и неожиданно — ожидается высокая результативность».

По информации источника, этот мяч уже использовался в немецком футболе в 2010–2018 годах и будет применяться с 2026-го.

Возвращение мяча Adidas Torfabrik уже привело к высокой результативности в матчах второго дивизиона — в 1-м туре Второй Бундеслиги был забит 31 гол за девять матчей.