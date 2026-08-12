Балогун может перейти в «Галатасарай» — Фабрицио Романо

«Галатасарай» и несколько клубов из Саудовской Аравии запросили информацию у «Монако» по поводу нападающего Фоларина Балогуна, об этом сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, пока между сторонами не было контактов.

В минувшем сезоне Балогун принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с командой рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Накануне сообщалось, что на игрока претендует «Тоттенхэм», клуб из Лондона предложил «Монако» € 60 млн за Балогуна.