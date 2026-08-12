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Полузащитник «Интера» Луис Энрике переходит в «Рому» — Джанлуки Ди Марцио

Полузащитник «Интера» Луис Энрике переходит в «Рому» — Джанлуки Ди Марцио
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«Рома» договорилась с «Интером» о переходе полузащитника Луиса Энрике Томаса де Лима, об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римский клуб хочет подписать футболиста «Интера» для усиления позиций правого латераля и «десятки» – эти зоны попросил укрепить главный тренер «джаллоросси» Джан Пьеро Гасперини.

По информации источника, римский клуб заплатит за 24-летнего бразильца € 30 млн. Теперь «Рома» должна получить согласие самого игрока на переход.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 22 млн.

В прошлом сезоне Энрике забил один гол и сделал три голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах. Ранее футболист играл за французский «Марсель».

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