«По желанию и самоотдаче вопросов не может быть». Генич — об игре Воробьёва за «Краснодар»

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказался об игре и перспективах нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьёва.

«Когда вернётся Кордоба, Воробьёва попробуют на фланге. По желанию и самоотдаче вопросов не может быть. Что касается тактических нюансов: насколько я знаю, в «Краснодаре» смотрят, как атакующий футболист отрабатывает в обороне. Нападающий обязан не просто стоять столбиком, а пахать в защите. Если мы возьмём Воробьёва и Тюкавина, то оба не забивают, но к Константину вопросы есть, а к Дмитрию в новой команде – нет», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

«Краснодар» объявил о переходе Воробьёва из «Локомотива» 18 июля. В текущем сезоне нападающий провёл четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.