15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мог потащить первый мяч, второй — сложнее». Генич — о Максименко в матче с «Краснодаром»

«Мог потащить первый мяч, второй — сложнее». Генич — о Максименко в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказался об игре вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Максименко мог потащить первый мяч, второй – сложнее. Оласа здорово попал, но будь я игроком «Спартака», то сказал бы: «Макси, здесь ты должен был нас выручить». Когда мяч с такой позиции идёт в дальний угол. Будто бы не хватило прыжка. Ты опытный вратарь и в такой ситуации должен стоять не на двух ногах, а чуть подпрыгивать, чтобы этого толчка хватило и ты смог прыгнуть. Мне кажется, у Максименко был небольшой шанс сделать сейв. Можно его критиковать, но, с другой стороны, Александр оставил «Спартак» в игре после удара Черникова», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

После трёх матчей в РПЛ «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

Материалы по теме
«Спартак» – как очень талантливый ребёнок». Итоги старта РПЛ от Генича
Эксклюзив
«Спартак» – как очень талантливый ребёнок». Итоги старта РПЛ от Генича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android