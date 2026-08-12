«Мог потащить первый мяч, второй — сложнее». Генич — о Максименко в матче с «Краснодаром»

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказался об игре вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Максименко мог потащить первый мяч, второй – сложнее. Оласа здорово попал, но будь я игроком «Спартака», то сказал бы: «Макси, здесь ты должен был нас выручить». Когда мяч с такой позиции идёт в дальний угол. Будто бы не хватило прыжка. Ты опытный вратарь и в такой ситуации должен стоять не на двух ногах, а чуть подпрыгивать, чтобы этого толчка хватило и ты смог прыгнуть. Мне кажется, у Максименко был небольшой шанс сделать сейв. Можно его критиковать, но, с другой стороны, Александр оставил «Спартак» в игре после удара Черникова», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

После трёх матчей в РПЛ «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.