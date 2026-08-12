Влахович согласился перейти в «Бешикташ». Трансфер оформят в течение 48 часов — Романо

Нападающий Душан Влахович, покинувший «Ювентус» свободным агентом, согласился на переход в «Бешикташ», об этом сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Накануне, итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Влахович находится в шаге от перехода в турецкий клуб. Романо добавляет, что если все административные формальности будут улажены, 26-летний серб может отправиться в Стамбул в ближайшие 48 часов.

Отмечается, что ради переезда в Турцию Влахович отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

В сезоне-2025/2026 Влахович принял участие в 23 матчах во всех турнирах. В них он забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 35 млн.