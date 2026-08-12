«Особо не нужен». Слуцкий — о Баринове в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что полузащитник Дмитрий Баринов не вписывается в игру армейцев.

«Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал тогда, когда Баринов был болен? Я не говорю, что Баринов хороший или плохой. На мой взгляд, Кисляк лучше Баринова в оборонительных вещах, не уступает ему в атакующих. Обляков лучше Баринова в атакующих вещах, не уступая в оборонительных.

В этом треугольнике напрашивается не Баринов, а напрашивается десятка. Так сложились обстоятельства, что такой функционал у игроков в середине поля, что Баринов им особо не нужен», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива» 13 января. Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.