«Я невероятно возмущён». Слуцкий — о трансферах иностранных игроков ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не впечатлен селекционной деятельностью армейского клуба.

«Я невероятно возмущён трансферами иностранных игроков ЦСКА. Можно взять шесть-семь иностранных игроков и не попасть в одного. Но относительно попасть лишь в одного – это непозволительно.

Я не знаю, кто до конца делает эти трансферы, кто их согласовывает, с кем принимаются решения, кто несёт за это ответственность. Я просто не понимаю», – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После трёх игр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал пять очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.