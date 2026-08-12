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«Я невероятно возмущён». Слуцкий — о трансферах иностранных игроков ЦСКА

«Я невероятно возмущён». Слуцкий — о трансферах иностранных игроков ЦСКА
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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не впечатлен селекционной деятельностью армейского клуба.

«Я невероятно возмущён трансферами иностранных игроков ЦСКА. Можно взять шесть-семь иностранных игроков и не попасть в одного. Но относительно попасть лишь в одного – это непозволительно.

Я не знаю, кто до конца делает эти трансферы, кто их согласовывает, с кем принимаются решения, кто несёт за это ответственность. Я просто не понимаю», – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После трёх игр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал пять очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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