Слуцкий назвал все причины ухода из «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал все нюансы своего ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа», выступающего в китайской Суперлиге.

«Сначала они [китайская федерация футбола] забирают кучу игроков в национальную сборную, и у вас нет предсезонки. Дальше происходит фантасмагорическая ситуация с основным центральным защитником – никогда не видел такой травмы. Ему ударили в почку, он играл с этим повреждением, китайский доктор посоветовал ему вообще ничего не делать, лечь пластом и ждать, когда почка встанет на место. Игрок почему-то не послушался тех специалистов, которых рекомендовал клуб, а решил лежать и ждать. Как вы понимаете, почка не встала до сих пор. Вылетел сверхключевой игрок, потому что у нас не было иностранцев на позицию центральных защитников.

Мы поставили другого молодого центрального защитника, он неплохо справлялся, но в одной из игр в него влетает вратарь соперника, у него пневмоторакс, три ребра в лёгком. То есть уже нужно найти четырёх качественных центральных защитников – китайцев.

Я всегда подсчитывал, какое количество иностранцев у нас выходило на поле. В этом году в пяти матчах мы играли с одним иностранцем – и ни в одном матче не играли с пятью иностранцами. Для Китая это ключевой момент.

У нас получил травму Махтар Гейе, на которого мы очень сильно рассчитывали – в первых четырёх турах он забил пять мячей. В пятом туре шла подача с фланга, он прыгнул, головой столкнулся с защитником, в воздухе потерял сознание, неудачно упал и порвал ахилл. Я таких травм даже не видел», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Специалист возглавлял китайский клуб с января 2024 года. За этот период коллектив под руководством Слуцкого дважды выиграл Суперкубок Китая. Уход тренера произошёл на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.