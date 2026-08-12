«Спартаку» не хватает зрелости». Генич — о матче красно-белых с «Краснодаром» в РПЛ

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказался об игре «Спартака» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Спартаку» не хватает зрелости. Это как очень талантливый ребёнок: если у него прёт, то он будет делать это до конца. Даже и не скажешь после матча, что они провалили игру. Это не «Спартак» уступил, а «Краснодар» одержал победу. Хотя Карседо сработал не лучшим образом. Выход Даку напрашивался раньше, ещё потеряли Барко. Уже после матча для меня вопрос: почему Карседо на место Эсекьеля не подвинул Жедсона и не выпустил Денисова?» — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

После трёх матчей в РПЛ «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.