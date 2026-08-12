«ПСЖ» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА- 2026 начнется в 22:00 мск

Сегодня, 12 августа, состоится матч Суперкубка УЕФА 2026 года между клубами «ПСЖ» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Омар Абдулкадир Артан из Сомали. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.