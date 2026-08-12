«Красное Знамя СиндЕкат» — «Динамо-Брянск»: онлайн-трансляция матча КР начнётся в 16:00

Сегодня, 12 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся ногинское «Красное Знамя СиндЕкат» и «Динамо-Брянск». Команды будут играть на стадионе «Авангард» в Домодедове. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Рубцовым (Нижний Новгород). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.