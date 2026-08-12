Константин Генич: может, Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове, обсуждая непростую финансовую ситуацию в московском клубе.

«Продажа Батракова была заложена в бюджет «Локомотива». И они бы переподписали Воробьёва, могли выкупить Пруцева. И «Локо» чувствовал бы себя увереннее, и Галактионов. А сейчас в итоге происходит ситуация с Батраковым, вероятный трансфер Карпукаса в «Зенит», уход Воробьёва и слова Баринова. Всё очень непросто. Может быть, Галактионову после третьего места стоило подумать об уходе. Сейчас мы сочувствуем «Локо», но не сочувствуем руководству, которое не может поддержать тренера. И в проигрыше как раз Галактионов», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».