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«Астон Вилла» закрыла сделку по трансферу Руджери из «Атлетико» Мадрид — Скира

«Астон Вилла» закрыла сделку по трансферу Руджери из «Атлетико» Мадрид — Скира
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Итальянский защитник Маттео Руджери перейдёт из испанского «Атлетико» Мадрид в английскую «Астон Виллу». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Сделка завершена и подтверждена! Маттео Руджери переходит из «Атлетико» Мадрид в «Астон Виллу» за € 30 млн. Контракт до 2031 года (€ 4 млн в год)», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 испанской Ла Лиги 24-летний Маттео Руджери провёл 26 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Также на его счету 15 игр и три результативные передачи в Лиге чемпионов. Руджери выступает за «Атлетико» с 2025 года, его предыдущими клубами были итальянские «Аталанта» и «Салернитана».

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