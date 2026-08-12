Генич оценил работу Дмитрия Игдисамова в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о главном тренере ЦСКА Дмитрии Игдисамове. Российский специалист был утверждён в должности этим летом, в концовке прошлого сезона он исполнял обязанности главного тренера красно-синих.

«По матчу с «Ростовом» мне показалось, что Игдисамов принял импульсивные решения. Замены сделали только хуже. И почему-то ЦСКА проводит вторые таймы хуже, чем первые. Не знаю, что Игдисамов в перерыве говорит, где у футболистов начинает перещёлкивать. Может, не всегда угадывает с составом, потому что никак не может Баринова расположить вместе с Обляковым и Кисляком. Круговой то правый защитник, то инсайд.

Игдисамов сам пробует, нет результата, футболисты из-за этого будто бы нервничают. Все эти кричалки болельщиков с трибун, разговоры в прессе, возможно, напряжённая обстановка с приходом нового вратаря. Я вспоминаю прошедшую зиму и как взяли несколько качественных игроков. Тогда Акинфеев сказал, что эта команда может побороться за чемпионство. Сейчас август. И что произошло? Это история клуба? История отношений спортивного блока? Или игроков? Мойзес осенний при Челестини и нынешний – два разных футболиста. Оборона была непроходимая, а сейчас совсем не кажется такой. Во что превратился Обляков? Это моя боль. Мой любимый футболист: как он вёл игру, раздавал передачи, навигационно направлял ЦСКА», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».