Константин Генич определил ключевую проблему ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич назвал главную проблему московского ЦСКА. По словам Генича, в клубе существует дисбаланс во взаимодействии руководства с тренерским штабом.

«ЦСКА – клуб под санкциями. У них нет ни одного свободного места на форме, хорошо работают с партнёрами. Заходя, они видят потенциал в этом. Сам клуб функционирует хорошо. Стадион есть, база достраивается. И состав нормальный. Но расходится что-то внутри с точки зрения направлений. Если спортивный блок ругается с тремя тренерами разных национальностей, подходов и характеров, то к нему есть вопросы. Представьте, что Кахигао не общается с Карседо, а Хашиг – с Мусаевым. А как в ЦСКА возможно, что Шевелёв (Евгений Шевелёв, заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам. – Прим. «Чемпионата») не общается с тренерами?» — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».