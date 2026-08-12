Суперкомпьютер Opta оценил шансы «ПСЖ» и «Астон Виллы» на победу в Суперкубке УЕФА

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче за Суперкубок УЕФА 2026 года «Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла», который состоится сегодня, 12 августа. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы «Пари Сен-Жермен» на победу в основное время составляют 45%, в то время как «Астон Виллы» — 29,6%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 25,4%.

В 2025 году обладателем Суперкубка УЕФА стал «Пари Сен-Жермен». Команда обыграла английский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:2, 4:3 пен. Встреча прошла в Италии. В составе «Тоттенхэма» отличились Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. За «ПСЖ» забили Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш.