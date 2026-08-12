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Шумбрат — 2DROTS: онлайн-трансляция матча Кубка России начнется в 17:00 12 августа 2026

«Шумбрат» — 2DROTS: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00
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Сегодня, 12 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся саранский «Шумбрат» и московские 2DROTS. Команды будут играть на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Клюевым (Воронеж). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Шумбрат
Саранск
Перерыв
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Молодцов – 25'    

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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