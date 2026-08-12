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«Будут добавляться легионеры». Спортдиректор «Родины» рассказал о трансферных планах

«Будут добавляться легионеры». Спортдиректор «Родины» рассказал о трансферных планах
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о трансферных планах московского клуба. С этого сезона «Родина» выступает в Альфа-Банк РПЛ.

«Ещё усиление будет. Мы идём четко по своему плану, ничего не корректируем. Очень важно было, чтобы команда начала побеждать именно в том составе, в котором она вышла в Премьер-Лигу. Ребята должны почувствовать свою силу, понять, что они могут. Потихонечку будут добавляться ещё игроки. Их будет немного — легионеры. Работа эта велась. И мы давно определились, кто эти люди. Но этих людей нужно ждать. Мы почувствуем, в какой момент их нужно будет влить в команду», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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