Испанская «Барселона» предложила английскому «Манчестер Сити» около € 60 млн за трансфер полузащитника Родри. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Барселона» уже сделала новое устное предложение «Манчестер Сити» по Родри на сумму € 60 млн с учётом бонусов. «Манчестер Сити» настаивает на оценке Родри в € 80 млн, но «Барселона» уверена в возможности завершения сделки.

Решением может стать промежуточная сумма между € 60 и 80 млн, при этом ключевым фактором станут бонусы», — написал Романо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» в размере около € 45 млн.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.