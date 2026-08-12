15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сделала новое предложение «Манчестер Сити» по трансферу Родри — Романо

«Барселона» сделала новое предложение «Манчестер Сити» по трансферу Родри — Романо
Комментарии

Испанская «Барселона» предложила английскому «Манчестер Сити» около € 60 млн за трансфер полузащитника Родри. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Барселона» уже сделала новое устное предложение «Манчестер Сити» по Родри на сумму € 60 млн с учётом бонусов. «Манчестер Сити» настаивает на оценке Родри в € 80 млн, но «Барселона» уверена в возможности завершения сделки.

Решением может стать промежуточная сумма между € 60 и 80 млн, при этом ключевым фактором станут бонусы», — написал Романо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» в размере около € 45 млн.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android