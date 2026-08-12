«Барселона» представила третий комплект формы в ретродизайне 1990-х годов

Испанская «Барселона» на официальном сайте презентовала третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Ретродизайн, вдохновлённый серединой 1990-х годов, переосмысливает один из самых знаковых образов клуба. Цвета «морозно-зелёный» и «кактусовая пыль» доминируют по бокам футболки, разделённые зигзагообразной линией, с логотипом Spotify в центре, логотипом Nike в правом верхнем углу и логотипом Barça Foundation на спине. На рукавах мужского комплекта расположен логотип Midea, а женского — BIMBO. Ткань, изготовленная с использованием жаккардовой структуры и технологии Nike Aero-FIT, обеспечивает циркуляцию воздуха, помогая игрокам сохранять прохладу при повышении температуры», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Барселона»