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«Барселона» представила третий комплект формы в ретродизайне 1990-х годов

«Барселона» представила третий комплект формы в ретродизайне 1990-х годов
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Испанская «Барселона» на официальном сайте презентовала третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Ретродизайн, вдохновлённый серединой 1990-х годов, переосмысливает один из самых знаковых образов клуба. Цвета «морозно-зелёный» и «кактусовая пыль» доминируют по бокам футболки, разделённые зигзагообразной линией, с логотипом Spotify в центре, логотипом Nike в правом верхнем углу и логотипом Barça Foundation на спине. На рукавах мужского комплекта расположен логотип Midea, а женского — BIMBO. Ткань, изготовленная с использованием жаккардовой структуры и технологии Nike Aero-FIT, обеспечивает циркуляцию воздуха, помогая игрокам сохранять прохладу при повышении температуры», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Барселона»

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