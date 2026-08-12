Ролан Гусев ответил, где видит ключевую проблему ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, где видит ключевую проблему в ЦСКА. Будучи игроком, Гусев выступал за армейцев. После трёх туров Альфа-Банк РПЛ красно-синие занимают шестое место в таблице.

— Где вы видите ключевую проблему ЦСКА, помимо менеджмента?

— Слушай, ну, опять же, прошло три тура. И говорить о каких-то глобальных проблемах… Ты видишь, что многие команды сейчас сыроваты, скажем так. ЦСКА по игре с «Ростовом», я был на матче… Мне показалось, что они немного ввязались в ту игру, которую им предложил «Ростов». Я всё-таки думал, что они быстрее будут. И у них неплохо получалось. В первом тайме, — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».