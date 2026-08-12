«Ахмат» готов продать Максима Самородова в «Спартак» в летнее трансферное окно

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что грозненский клуб готов продать футболиста Максима Самородова московскому «Спартаку» в это трансферное окно.

«Никаких переговоров со «Спартаком» на сегодняшний день нет, но они были ранее. На сегодняшний день трансфер не состоялся по разным причинам. Может быть, мы найдём компромисс в это трансферное окно или в зимнее, к которому мы готовы. Если у «Спартака» будет желание продолжить переговоры, надеюсь, клубы договорятся и найдут компромиссное решение. Но на сегодня никаких переговоров нет», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.