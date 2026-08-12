Спортдиректор «Ахмата» Газзаев: у нас есть всё для решения более серьёзных задач

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о положении клуба в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после 3-го тура. «Ахмат» занимает 12-е место.

«Откуда у нас должен появиться пессимизм? Сложный календарь, пять матчей, четыре выезда: «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Факел» и ещё раз «Краснодар». Кто-то может сказать, что это простой календарь? Мы по игре кому-то уступили? Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Никаких упаднических настроений нет.

Задачу, поставленную президентом клуба, никто не снимал — её надо решать. Задача на сезон — выигрывать в каждом матче и подняться максимально высоко. На сегодняшний у нас есть всё для решения более серьёзных задач благодаря президенту и руководству клуба», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.