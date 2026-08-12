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«Челси» объявил о переходе Пепа Чаварриа

«Челси» объявил о переходе Пепа Чаварриа
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Испанский защитник Пеп Чаварриа стал игроком английского «Челси». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Челси» рад объявить о подписании контракта с Пепом Чаварриа из испанского клуба «Райо Вальекано».

Испанец подписал контракт со «Стэмфорд Бридж» до 2031 года и начнёт работу со своими новыми товарищами по команде в Кобхэме в рамках подготовки к сезону-2026/2027», — написано в сообщении.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Испании 28-летний Пеп Чаварриа провёл 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге конференций.

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