«Три-четыре мяча могли пропустить». Бубнов — о «Краснодаре» в конце матча со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что «Краснодар» мог проиграть «Спартаку» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В прошедшей на минувших выходных игре победу праздновали игроки чёрно-зелёных — 2:1.

«Там были качели. Были периоды… Во всяком случае до 82-й минуты «Краснодар» полностью контролировал матч и мог увеличивать счёт и крупно выигрывать. Но потом были проведены замены, так качнуло, и «Краснодар» подустал. И в последние восемь минут они могли сгореть просто. Они три-четыре могли получить мяча», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» лидирует в чемпионате России после трёх туров. «Спартак» — третий.