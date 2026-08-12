«Три-четыре мяча могли пропустить». Бубнов — о «Краснодаре» в конце матча со «Спартаком»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что «Краснодар» мог проиграть «Спартаку» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В прошедшей на минувших выходных игре победу праздновали игроки чёрно-зелёных — 2:1.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3' 1:1 Оласа – 6' 1:2 Батчи – 11'
«Там были качели. Были периоды… Во всяком случае до 82-й минуты «Краснодар» полностью контролировал матч и мог увеличивать счёт и крупно выигрывать. Но потом были проведены замены, так качнуло, и «Краснодар» подустал. И в последние восемь минут они могли сгореть просто. Они три-четыре могли получить мяча», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Краснодар» лидирует в чемпионате России после трёх туров. «Спартак» — третий.
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