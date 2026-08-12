Пеп Чаварриа поделился эмоциями от трансфера в «Челси»

Испанский защитник Пеп Чаварриа высказался о переходе в английский «Челси».

«Я очень рад начать. Это моя мечта, ведь «Челси» — один из крупнейших клубов мира. Это большая возможность, но я готов и буду усердно работать, чтобы помочь команде добиться успеха.

Многие люди помогли мне достичь этого момента, и я должен поблагодарить свою семью. Они всегда меня поддерживали, и сегодня это стало возможным только благодаря им», — приводит слова Чаварриа официальный сайт «Челси».

Предыдущим клубом 28-летнего Пепа Чаварриа был испанский «Райо Вальекано». В сезоне-2025/2026 чемпионата Испании защитник провёл 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге конференций.