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Валерий Газзаев: ЦСКА лихорадит — трудно говорить о чемпионстве

Валерий Газзаев: ЦСКА лихорадит — трудно говорить о чемпионстве
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы армейцев на победу в Альфа-Банк РПЛ этого сезона. После трёх туров красно-синие, набрав пять очков, занимают шестое место в таблице.

«Согласен, что ЦСКА лихорадит. У команды молодой тренер, который ведёт поиск игры, результата. Конечно, хочется, чтобы ЦСКА и «Спартак» вклинились в борьбу за чемпионство с «Краснодаром» и «Зенитом». Это реально, учитывая традиции и амбиции. Но очевидно, что пока есть сложности. Пока такой нацеленности нет, поэтому трудно говорить о чемпионстве ЦСКА», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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