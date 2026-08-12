15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» готов продать Батракова в «Галатасарай» за € 28 млн

«Локомотив» готов продать Батракова в «Галатасарай» за € 28 млн
Комментарии

Московский «Локомотив» запросил € 28 млн за трансфер Алексея Батракова от «Галатасарая». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг.

21-летний Батраков — выпускник академии «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл четыре матча на клубном уровне и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн.

Действующий контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. За первую команду красно-зелёных хавбек играет с 2024-го.

Материалы по теме
«Три-четыре мяча могли пропустить». Бубнов — о «Краснодаре» в конце матча со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android