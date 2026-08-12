«Локомотив» готов продать Батракова в «Галатасарай» за € 28 млн

Московский «Локомотив» запросил € 28 млн за трансфер Алексея Батракова от «Галатасарая». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг.

21-летний Батраков — выпускник академии «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл четыре матча на клубном уровне и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн.

Действующий контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. За первую команду красно-зелёных хавбек играет с 2024-го.