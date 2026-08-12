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«Реал» Мадрид презентовал розовый третий комплект формы на сезон-2026/2027

«Реал» Мадрид презентовал розовый третий комплект формы на сезон-2026/2027
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Испанский «Реал» Мадрид на официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

«Реал Мадрид» и adidas представили третью форму на сезон-2026/2027, вдохновлённую узами, объединяющими болельщиков команды по всему миру. Яркая розовая основа этой футболки подчёркивает глобальный охват клуба и общую страсть, которая преодолевает границы, языки и культуры.

Дизайн футболки вдохновлён геометрическими узорами латиноамериканского ремесла. Также присутствуют детали кремового цвета на V-образном вырезе, манжетах, логотипе adidas, эмблеме и трёх полосках.

Разработанная для элитных игроков, футболка изготовлена ​​из лёгких тканей с 3D-технологией, адаптирующейся к телу. Благодаря новейшей технологии adidas climacool+, форма отводит влагу, помогая игрокам оставаться в прохладе», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

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