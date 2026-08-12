В ЦСКА ответили на заявление Генича о наличии конфликта в клубе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о словах комментатора Константина Генича про конфликт внутри клуба. Генич ранее заявил, что спортивный блок армейцев конфликтует с тренерским штабом команды.

«А что здесь комментировать? Если дальше даже сам Константин говорит «я не знаю» и рассуждает о прошлом. Странное заявление. Самое забавное тут другое: что в течение 40-минутного общения Романа Бабаева со СМИ звучали всевозможные актуальные вопросы. Но Константин «процитировал» то, чего не было. Не было ни вопроса такого по форме, а ответа и вовсе», — приводит слова Брейдо Sport24.

ЦСКА после трёх туров Альфа-Банк РПЛ этого сезона занимает шестое место в таблице.