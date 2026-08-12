«Кристал Пэлас» арендовал Гессана у «Астон Виллы»

Нападающий Эванн Гессан перешёл из английской «Астон Виллы» в «Кристал Пэлас» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» рад объявить о возвращении Эванна Гессана в аренду на сезон из «Астон Виллы» с возможностью выкупа.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара, дважды выступавший на чемпионате мира этим летом, провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в «Пэлас», сыграв 14 матчей и забив два гола. Один из этих голов был забит во время победного выступления «орлов» в Лиге конференций УЕФА, а позже Гессан принял участие в финале с «Райо Вальекано» в Лейпциге.

Техничный нападающий, выросший в Марселе, играл за «Лозанну-Спорт» и «Нант», прежде чем закрепиться в «Ницце» в сезоне-2024/2025, забив 12 голов и получив награду лучшего игрока сезона. После половины сезона в «Вилле» Гессан перешёл на «Селхерст Парк» на правах аренды, где стал первым игроком, выигравшим два разных европейских трофея за один сезон, а также принял участие в успешном выступлении «Виллы» в Лиге Европы УЕФА», — написано в сообщении.