Александр Бубнов: пошла информация, что между Галактионовым и Ротенбергом идёт война

Футбольный эксперт Александр Бубнов сообщил, что узнал информацию о конфликте между главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым и генеральным директором московского клуба Борисом Ротенбергом.

«Уже пошла такая информация, что там война идёт между Ротенбергом и Галактионовым. И уже дошло до того, что там кто-то 100% уйдёт. Не знаю только кто. Гурцкая-то всё знает, он всё по полкам уже разложил. На Баринова наехали, что он призывает всех бежать оттуда. Они уже действительно начинают бежать. Батраков в Турцию собрался… Этот в «Зенит» собрался, Карпукас», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».