Бубнов выставил оценки «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 3-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам «Спартака» и «Краснодара» по итогам центрального матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 9 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».