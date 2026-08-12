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Бубнов выставил оценки «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 3-го тура РПЛ

Бубнов выставил оценки «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 3-го тура РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам «Спартака» и «Краснодара» по итогам центрального матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 9 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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