Защитник сборной Аргентины Молина перешёл из «Атлетико» Мадрид в «Рому»

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина стал игроком итальянской «Ромы». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Рома» рада объявить о подписании Науэля Молины из «Атлетико» Мадрид» на постоянной основе.

Молина провёл 249 матчей и забил 19 голов во всех европейских соревнованиях, выступая за «Удинезе» и «Атлетико» Мадрид.

28-летний правый защитник сыграл 65 матчей за сборную Аргентины и участвовал в двух чемпионатах мира, выиграв турнир в Катаре в 2022 году. Он также дважды становился чемпионом Америки (2021, 2024).

Он будет носить футболку с номером 20 в «Роме». Добро пожаловать в Рим, Науэль!» — написано в сообщении.