Валерий Газзаев объяснил сенсационное поражение «Зенита» в матче с «Родиной»

Бывший главный тренер ряда клубов Альфа-Банк РПЛ Валерий Газзаев объяснил сенсационное поражение «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России с «Родиной» (1:2).

«Для «Родины» победа над «Зенитом» — большое достижение. Команда обыграла 11-кратного чемпиона России. Об этом даже никто не думал, если сравнивать с тем, как «Родина» начала сезон в РПЛ. «Зенит» вышел на матч, думая, что легко выиграет и забьёт три или четыре гола. «Зенит» мощно начал чемпионат, поэтому все ожидали продолжения. Но получается так, что, если ты не мобилизуешься, происходит вот так. Победа «Родины» над «Рубином» со счётом 5:0 уже была звоночком. С «Зенитом» «Родина» показала хорошую игру. Когда недооцениваешь соперника и переоцениваешь свои возможности, всегда случается такой результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.