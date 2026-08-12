15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев объяснил сенсационное поражение «Зенита» в матче с «Родиной»

Валерий Газзаев объяснил сенсационное поражение «Зенита» в матче с «Родиной»
Комментарии

Бывший главный тренер ряда клубов Альфа-Банк РПЛ Валерий Газзаев объяснил сенсационное поражение «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России с «Родиной» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Для «Родины» победа над «Зенитом» — большое достижение. Команда обыграла 11-кратного чемпиона России. Об этом даже никто не думал, если сравнивать с тем, как «Родина» начала сезон в РПЛ. «Зенит» вышел на матч, думая, что легко выиграет и забьёт три или четыре гола. «Зенит» мощно начал чемпионат, поэтому все ожидали продолжения. Но получается так, что, если ты не мобилизуешься, происходит вот так. Победа «Родины» над «Рубином» со счётом 5:0 уже была звоночком. С «Зенитом» «Родина» показала хорошую игру. Когда недооцениваешь соперника и переоцениваешь свои возможности, всегда случается такой результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Фото
Бубнов выставил оценки «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 3-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android