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Спартак Тамбов — СКА-Ростов: онлайн-трансляция матча Кубка России начнется в 19:00 12 августа 2026

«Спартак» Тамбов — «СКА-Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00
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Сегодня, 12 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся тамбовский «Спартак» и «СКА-Ростов». Команды будут играть на стадионе «Спартак» в Тамбове. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дмитрием Прокоповым (Волгоград). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 19:00 МСК
Спартак Тм
Тамбов
Не начался
СКА-Ростов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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